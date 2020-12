Lukaku alweer trefzeker bij Inter dat in het spoor van koploper Milan blijft

Jobs Dit zijn de populair­ste jobs in retail en zo kan je ze strikken

16 december Kom je graag onder de mensen, dan is de retailsector een aanrader. Nu de winkels weer ‘normaal’ draaien zijn er heel wat vacatures in te vinden. Jobat.be zet de diverse verkoopfuncties op een rij en legt uit welke eigenschappen je moet hebben om in die jobs aan de slag te gaan.