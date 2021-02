Lu-La-Land: ‘de bromance’ tussen Lukaku en Lautaro, zielsverwanten op en naast het veld

Serie A Victor Osimhen reageert na kritiek broer Andrew op Napoli en Gattuso: “Niemand is mijn woordvoer­der of wat dan ook”

19 februari “Een familielid van mij om een mening over voetbal vragen, is niet hetzelfde als het mij direct vragen.” Dat moest ex-Charleroi-spits Victor Osimhen toch even duidelijk maken, nadat zijn broer Andrew Napoli en trainer Gennaro Gattuso bekritiseerde in een radioprogramma.