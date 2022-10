LIVE (zat, 18u). Stefano Pioli: “De Ketelaere heeft tijd nodig om zich aan te passen en om steeds beslissender te worden”

Serie A De Italiaanse media blijven De Ketelaere hypen, zelfs Eddy Merckx geïnter­viewd over ‘kleine Duivel’

De Italiaanse media, met de Gazzetta dello Sport voorop, blijven de hype rond Charles De Ketelaere warm houden. Dit weekend siert de Rode Duivel (21) de cover van Sportweek, het wekelijks sportmagazine dat de roze sportkrant uitgeeft. Het is een special rond De Ketelaere, waarin ze zijn lezer alles wil vertellen over de nieuwe middenvelder van AC Milan. Met een reportage over de jacht van Milan op de felbegeerde youngster, die ze omschrijven als ‘kleine Duivel’. Zijn eerste trainer vertelt over de jeugd van onze landgenoot - “een goeie morgen start met een blonde.”

