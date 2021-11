LIVE. Wat een start van Napoli! Mertens verdubbelt de score met schitterende goal tegen Lazio

Serie A Waar ligt de toekomst van Romelu Lukaku: terug naar Engeland voor 100 tot 140 miljoen of blijven bij Inter?

“Als Cristiano, Messi of Lewandowski erin slagen om hun limieten te verleggen, waarom zou ik dat niet kunnen?” Aldus vroeg Romelu Lukaku zich in december luidop af. De lat gaat nu een meter omhoog: kan ‘Big Rom’ het ook op het allergrootste Europese toneel? En zo ja, bij welke club? Onze specialist kijkt in de (transfer)kaarten en in het hoofd van Lukaku, nu trainer Antonio Conte de deur in Milaan achter zich dichttrekt.

