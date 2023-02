LIVE. Vindt Inter na rust wel de weg naar doel, of houdt Sampdoria stand tegen Lukaku en co?

Serie A Lukaku zo goed als klaar voor comeback: spits hervat volgende week de groepstrai­ning bij Inter

Om zijn blessure hoeven Inter en Roberto Martínez zich geen zorgen meer te maken: die is geheeld. Het enige werk dat Romelu Lukaku nog rest, is de conditie opbouwen om nieuwe kwetsuren te mijden. De comeback is gepland voor volgende week.