LIVE UDINESE-NAPOLI. 1-1! Napoli virtueel kampioen van Italië

“Vierde ref zei dat ik me met eigen f*cking zaken moest bemoeien”: José Mourinho pakt alweer rood en wil arbitrage voor rechtbank

José Mourinho being José Mourinho. In de verloren uitmatch bij Cremonese ging de AS Roma-coach nog maar eens door het lint tegen de arbitrage. Zijn derde rode karton van het seizoen, geen speler in de Serie A doet ‘beter’. Al was Mourinho’s uitleg over de vierde ref misschien nog opvallender. “Ik heb al veel meegemaakt, maar dit was ook voor mij een primeur.”