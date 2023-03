LIVE SPEZIA-INTER. Géén 0-1! Dragowski redt strafschop van Lautaro, schot Lukaku afgeblokt

Serie A Romelu Lukaku over zijn zwak 2022 en het mislukte WK: “Na Kroatië zei ik tegen mezelf: ‘Afkicken, rusten en opnieuw beginnen’"

Er zit een beetje Kamal Kharmach in de recordschutter van de Duivels. Ook Romelu Lukaku (29) houdt graag een eindejaarsconference. De ene al met explosievere quotes en schade dan de andere. Dit is ‘Big Rom’ over zijn slechtste jaar ooit als topspits, de Rode Duivels, de kilo’s en zijn goede voornemens. “Wat zeg jij op de kritiek dat Lukaku niet meer zo krachtig en machtig is als twee jaar geleden?”