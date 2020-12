LIVE. Škriniar kopt Inter weer op voorsprong na knullige tegengoal

Serie A Inter rekent eenvoudig af met revelatie Sassuolo, Lukaku valt in en ziet goal afgekeurd worden

28 november Revelatie Sassuolo heeft Inter geen punten kunnen afsnoepen. De bezoekers wonnen al bij al eenvoudig met 0-3 en wippen over Sassuolo naar de tweede plek in de Serie A. Romelu Lukaku viel een kwartiertje voor tijd in en zag nog een doelpunt afgekeurd worden wegens buitenspel.