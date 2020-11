LIVE. Saelemaekers in de basis tegen Fiorentina

Serie A Coronagate bij Lazio? Politie onderzoekt stalen Immobile & co, club riskeert zware straffen

9 november Lazio kon in de Serie A in extremis een puntje redden in de topper tegen Juve (1-1), maar extrasportief zit de Romeinse club wel in de rats. De Italiaanse voetbalbond en politie onderzoeken bij Lazio mogelijke fraude van coronastalen: mochten Immobile, Leiva en Strakosha begin november wel spelen op Torino?