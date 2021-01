LIVE. Napoli - met Mertens op de bank - leidt op eigen veld comfortabel tegen Fiorentina

Serie A Club Brugge, opgepast: Immobile scoorde in élke wedstrijd sinds hij heenmatch op Jan Breydel miste

7 december Hij is ‘on fire’, Ciro Immobile (30), die sedert zijn afwezigheid in Brugge simpelweg in élke wedstrijd waarin hij speelde heeft gescoord. Zaterdag opnieuw op het veld van Spezia, waar Lazio dankzij goals van Immobile en Milinkovic-Savic met 1-2 won. De spits miste op 28 oktober de match op Club wegens corona en deed ook tegen Juventus niet mee. In de andere zes matchen scoorde hij minstens één keer, tegen Zenit zelfs twee keer. Coach Inzaghi haalde Immobile zaterdag samen met Luis Alberto nog voor het uur uit voorzorg naar de kant. Achterin kreeg ook Wesley Hoedt rust, net als Fares en Correa.