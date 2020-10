LIVE. Napoli deelt pak slaag uit aan Atalanta: 4-0 vlak voor rust

Serie A Lonen in de Serie A: Romelu Lukaku grootver­die­ner bij Inter, Dries Mertens het nummer drie bij Napoli

11 oktober Net zoals vorig seizoen doen slechts twee spelers beter. Romelu Lukaku (27) moet in de Serie A alleen de ongenaakbare Cristiano Ronaldo en de Nederlander Matthijs de Ligt laten voorgaan wat betreft vast jaarsalaris. Dat schrijft de Italiaanse krant La Gazzetta dello Sport. Ronaldo is nog altijd - niet geheel verrassend - de absolute grootverdiener met een jaarsalaris van 31 miljoen euro. Dries Mertens gaat er dankzij zijn contractverlenging wat op vooruit in Napels. Alle bedragen hieronder zijn netto. Zonder tekengelden, portretrechten en prestatiegerichte bonussen.