LIVE. Napoli al vroeg op rozen tegen Torino, Mertens krijgt half uur om nog eens te scoren

Serie A Nummer 13 en 14 van het seizoen: Romelu Lukaku laat de voeten spreken in makkelijke zege voor Inter

31 januari Vier werden er geen vijf. Voor het eerst sinds zijn komst naar Inter in augustus 2019 had Romelu Lukaku vier competitiematchen op rij niet gescoord. Tegen Benevento maakt hij komaf met die reeks met een dubbel. De voeten spraken deze keer. Inter kwam nooit in de problemen.