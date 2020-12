LIVE. Mertens en Lukaku aan de aftrap in Italiaanse topper tussen Napoli en Inter

Rode Duivels Interlands in gevaar voor Lukaku?

31 oktober Zijn beste speler is hoogst twijfelachtig voor Real Madrid in de Champions League, dinsdag. Inter-coach Antonio Conte maakt zich zorgen om de lichte spierblessure van Romelu Lukaku: "We zullen geen risico's nemen." De keuze tussen korte en lange termijn. Ook de interlands dreigen in gevaar te komen. "Tegen Parma (vanavond, 18u) komt hij alvast niet in actie."