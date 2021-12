LIVE. Malinovsky peert de bal heerlijk in de bovenhoek, Mertens en Napoli moeten al achtervolgen

Serie A Daan Heymans kleurt roze pagina’s van Gazzetta na eerste doelpunt in oefenpot: “Venezia kan spring­plank naar nationale ploeg zijn”

Daan Heymans ruilde de Freethiel van Waasland-Beveren in voor het Pier Luigi Penzo Stadion van Venetië. Onze landgenoot heeft zijn debuut bij de Italiaanse promovendus erop zitten, en krijgt meteen een pagina in de vermaarde Italiaanse sportkrant Gazzetta dello Sport. “Hij scoorde én slaagde er al in om de vragen in het Italiaans te beantwoorden.”

