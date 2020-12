LIVE. Lukaku trapt Inter vanaf stip op voorsprong, Mertens in tranen na blessure

Serie AHij schreeuwde het uit van de pijn. Tranen in de ogen. Al na een goeie tien minuten zat zijn topper bij Inter erop. Dries Mertens moest op de schouders van de dokter en de kinesist worden afgevoerd. Iets voelen knakken in de enkel. Hij wist meteen hoe laat het was. Verderspelen had geen enkele zin meer. Vermoedelijk zijn de ligamenten in de enkel geraakt. Er dreigt een onbeschikbaarheid van weken.