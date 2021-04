LIVE. Inter heeft het niet onder de markt tegen het Cagliari van Nainggolan

Serie A Silvio Proto zit zonder club nadat hij zijn contract bij Lazio ontbonden ziet

31 januari Er is een einde gekomen aan het Romeinse avontuur van Silvio Proto (37) bij Lazio. De doelman zag na onderling overleg zijn contract verbroken. Proto, sinds 2018 tweede keeper van Lazio, was na een armblessure gedegradeerd tot een rol als derde of zelfs vierde keeper. De ex-doelman van La Louvière, Anderlecht (waarmee hij zes titels, twee bekers en zeven Supercups won), KV Oostende en Olympiakos, speelde uiteindelijk slechts negen keer voor Lazio. Hij won er wel een Italiaanse beker en Supercup.