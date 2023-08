LIVE FROSINONE-ATALANTA. De Ketelaere valt in aan de rust en moet de meubelen zien te redden

KIJK. En of hij iets gemist heeft: Dries Mertens is weekje te vroeg in Napels en miste zo het grote Napolitaan­se titelfeest

Het is gebeurd. Napoli heeft geschiedenis geschreven door zich te verzekeren van de Italiaanse landstitel, de eerste in 33 jaar. De supporters en de club leefden al weken toe naar dit bevrijdende moment. De ontlading was dan ook enorm. Napoli-icoon Dries Mertens miste het feestje: hij, vrouwlief Kat en zoontje Ciro vertoefden afgelopen weekend in Napels, maar het uitstel van de landstitel betekende voor hen ook afstel. Intussen zijn ze alweer in Istanboel. En of ze wat gemist hebben.