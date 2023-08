LIVE FROSINONE-ATALANTA (18u30). “De aandacht voor hem is overdreven”: Atalanta-coach tempert verwachtingen rond De Ketelaere, die wellicht op bank begint

“Blijf maar fluiten. Mij zien, is jullie moment van het jaar”: zelfs tijdens emotioneel afscheid aan voetbal blijft Ibrahimo­vic zichzelf

Op z’n 41ste heeft Zlatan Ibrahimovic afscheid genomen van het voetbal. Tijdens een emotioneel eerbetoon aan de legendarische Zweedse spits brak ‘Ibra’ in San Siro in tranen uit. En toen de bezoekende fans van Hellas Verona hem tijdens z'n speech uitfloten, pakte hij nog even uit met een quote die alleen uit de mond van Zlatan kan en mag komen: “Blijf maar fluiten. Mij zien, is jullie moment van het jaar.”