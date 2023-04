LIVE EMPOLI-INTER. Lukaku aan de aftrap tegen laagvlieger Empoli

Romelu Lukaku moest één match brommen na zijn rode kaart in de bekermatch tegen Juventus, waarbij hij racistisch bejegend werd. Na veel vijven en zessen kwam de Italiaanse voetbalbond tussen en mag Lukaku toch de terugwedstrijd spelen. In de Serie A kan Inter zich geen misstap veroorloven in de strijd om een Champions League-ticket. Raakt het voorbij het nummer 15 Empoli?