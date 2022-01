LIVE. Dries Mertens in de basis thuis tegen Sampdoria

Serie A José Mourinho, door het dolle heen na ultieme treffer, excuseert zich: “Ik gedroeg me als een kind”

Vintage José Mourinho. ‘The Special One’ was gisteren door het dolle heen na de ultieme treffer van Stephan El Shaarawy, die AS Roma in de slotminuut een 2-1-zege schonk tegen Sassuolo. Mourinho trok een uitzinnige spurt richting de fans.

13 september