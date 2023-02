LIVE. Daar is De Ketelaere! Rode Duivel komt Brahim Diaz vervangen

Buitenlands voetbal Scorende Dessers knikkert AS Roma uit Italiaanse beker, Mourinho opvallend kalm: “Geleerd om niet te klagen na nederlaag”

Stunt van formaat in de Coppa Italia. Promovendus Cremonese heeft in de kwartfinale verrassend AS Roma uitgeschakeld. In het Stadio Olimpico werd het 1-2. Cyriel Dessers speelde 45 minuten en scoorde de 0-1. Achteraf bleef José Mourinho, die tijdens de rust wel vier keer wisselde, opvallend rustig.

