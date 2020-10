LIVE. Blinkt Mertens uit in lastige thuismatch van Napoli tegen Atalanta?

Serie A Bo­logna-trai­ner Sinisa Mihaljovic, herstellen­de van leukemie, test positief op het coronavi­rus

23 augustus De Servische trainer Sinisa Mihaljovic heeft een positieve test op het coronavirus afgelegd. Mihaljovic is 51 en traint de Italiaanse eersteklasser Bologna. Mihaljovic is herstellende van leukemie en is op die manier risicopatiënt. Volgens Italiaanse media vertoont hij geen symptomen, maar trekt hij zich wel twee weken terug in isolatie.