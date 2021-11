LIVE (20u45). Schittert Dries Mertens ook tegen Sassuolo?

Serie A Inter zet scudetto in feestmatch tegen Sampdoria luister bij met 5-1-zege, Lukaku blijft op de bank

Feest in Milaan. Na elf jaar zonder Italiaanse landstitel konden de tifosi van Inter voor en na de partij tegen Sampdoria wat van de schade inhalen. Ambiance in maar vooral rond het Giuseppe San Meazza, waar de spelersbus triomfantelijk werd verwelkomd. Ook op het veld louter lachende Interisti. Voor Lukaku mocht de riem er al af, hij bleef op de bank. Opdracht volbracht. Zijn vervanger, Alexis Sanchéz, scoorde twee keer in de 5-1-zege tegen Sampdoria.

