LIVE (20u45). Knopen Cristiano Ronaldo en Juventus tegen Spezia aan met zege?

Serie A Daan Dierckx jongste speler in Serie A voor Parma dat op de valreep gelijkspel moet toestaan tegen Sassuolo

17 januari Het gaat snel voor Daan Dierckx. Onze 17-jarige landgenoot startte vandaag bij Parma in de Serie A tegen Sassuolo. De centrale verdediger maakte deze winter de overstap van de Genkse beloftenkern naar Italië. Ook bij Parma zou hij eerst nog bij de beloften uitkomen, maar nu speelt hij dus meteen in de Serie A. Dierckx is daarmee op zijn 17de de eerste speler in de Serie A uit het geboortejaar 2003.