LIVE (20u45). Kan Crotone voor verrassing zorgen tegen Juventus?

Serie A Juventus kroont zich voor de negende keer op rij tot kampioen na makkelijke zege tegen Sampdoria

27 juli Juventus is voor de 36ste keer in z’n geschiedenis kampioen van Italië. De ‘Oude Dame’ won thuis tegen Sampdoria met 2-0 en kan door eerste achtervolger Lazio Roma niet meer bijgehaald worden. Ronaldo voor rust en Bernardeschi na rust zorgden voor de doelpunten. Het is de negende (!) titel op rij voor Juve.