LIVE (18u). Treft Ronaldo ook raak tegen Torino?

Buitenlands voetbal Geen greintje verval: Ibrahimo­vic (39) wéér beslissend met clevere omhaal

1 november Er komt maar geen sleet op Zlatan Ibrahimovic. Zeven goals in vier Serie A-optredens, en dat op zijn 39ste. En allemaal intikkertjes kan je ze bezwaarlijk noemen. De Zweed vermeed vandaag tegen Udinese eigenhandig puntenverlies. Hij reageerde het snelst op een hoge weggewerkte bal en tikte de 1-2 met een omhaal achter zich in het doel. Geweldige goal. Zlatan is ook topschutter in de Italiaanse hoogste klasse én sinds de hervatting van de Serie A scoorde niemand meer. Sinds 1 juli liet hij 14 keer de netten trillen. Daarmee doet hij beter dan Cristiano Ronaldo en Francesco Caputo, die sinds de herstart 13 keer wisten te scoren.