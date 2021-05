LIVE (18u). Kunnen Ronaldo en co winnen tegen Udinese?

Serie A Mi­lan-jeugd en papa Zlatan denderen door Serie A: waar komt revival vandaan en hoe houdbaar is succes?

6 januari AC Milan op kop. Het doet denken aan vervlogen tijden, maar na vijftien speeldagen is het simpelweg een feit in de Serie A. Vanavond komt Juventus op bezoek, I Rossoneri kan de gedoodverfde titelkandidaat op liefst 13 punten zetten. Waar komt de revival van de Milanezen plots vandaan? Een verhaal van een nieuw beleid en de derde jeugd van Zlatan. Al doemt wel snel de vraag op: hoe houdbaar is dit succes?