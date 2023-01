LIVE (18u). De Ketelaere verhuist wellicht weer naar de bank bij AC Milan in uitmatch op Lecce

Serie A Divock Origi officieel voorge­steld bij AC Milan: “Voel me op dit moment in de vorm van m’n leven”

Divock Origi (27) is officieel voorgesteld als Rossoneri. Onze landgenoot sprak op een persconferentie over zijn keuze voor AC Milan, over zijn jaren bij Liverpool en zijn fysieke paraatheid. “Het is tijd om aan een nieuw avontuur te beginnen, en de beste versie van mezelf te tonen bij deze club.”

7 juli