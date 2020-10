LIVE (15u). Winnen Mertens en Napoli lastige thuismatch tegen Atalanta?

Serie A Bekroond als voetballer én als mens: Romelu Lukaku krijgt aparte Italiaanse prijs

10 oktober Mooie bekroning voor Romelu Lukaku. Als mens en als voetballer. Op het festival van de toonaangevende Italiaanse sportkrant Gazzetto dello Sport kreeg hij de Premio internazionale Giacinto Facchetti. Een prijs die sinds 2006 wordt uitgereikt in nagedachtenis van de Italiaanse ex-voetballer. De Gazzetta wil op die manier voetbalpersoonlijkheden in de bloemetjes zetten die uitblinken in sportiviteit, eerlijkheid, correct gedrag en fair-play.