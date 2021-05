LIVE (15u). Mertens aan het kanon tegen Nainggolan?

Serie A Dries Mertens maakt eerste goal sinds drie december

28 februari Rode Duivel Dries Mertens weet weer wat scoren is. Het is zijn eerste doelpunt sinds drie december. Toen scoorde hij in het 1-1 gelijkspel tegen AZ Alkmaar. Vanavond schoot hij het openingsdoelpunt in de wedstrijd tussen Napoli en Benevento tegen de touwen. Napoli won de wedstrijd met 2-0. Is Mertens eindelijk weer vertrokken?