LIVE (15u). Lukaku krijgt rust en begint op de bank voor match tegen Sampdoria

Serie A De snelste ooit in Italië: AC Milan scoort al na 6 (!) seconden tegen Sassuolo, ook Saelemae­kers treft raak

20 december Het is het weekend van de snelle goals. Gisteren zagen we in Genk al het snelste doelpunt van dit seizoen in onze competitie, vandaag deed AC Milan nog een pak straffer in Italië. De Rossoneri scoorden uit bij Sassuolo het snelste doelpunt ooit in de geschiedenis van de Serie A. Milan stormde na de aftrap meteen verrassend naar voor. Calhanoglu stuurde de razendsnelle Leao diep, die vol overtuiging voorbij doelman Consigli trapte. De bal lag na amper zes (!) seconden al in het mandje. Het vorige record stond op naam van Paolo Poggi, die op 2 december 2001 na acht seconden scoorde voor Piacenza tegen Fiorentina. Negentien jaar later heeft de Italiaan een opvolger. Het record van Leao zal ongetwijfeld ook een hele tijd meegaan.