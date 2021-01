LIVE (15u). Krijgt Dries Mertens een basisplaats in duel tegen Hellas Verona?

Serie A Comeback in stijl: van corona verloste Ronaldo valt in en scoort twee keer (waaronder een heerlijke panenka)

1 november ‘CR7' was meteen op de afspraak. De van corona herstelde Cristiano Ronaldo (35) mocht bij een 1-1 tussenstand invallen in minuut 56. Drie minuten later was hij al trefzeker. In het slot deed hij er nog een heerlijke panenka bij.