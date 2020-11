LIVE (15u). Is Lukaku ook tegen Torino niet te stuiten?

Buitenlands voetbal Duivels versus veelvraten: competitie in Duitsland en Italië start met Belgische uitdagers

17 september Il Decimo. Met Pirlo, die bij toeval in het trainersvak is ­gerold, aan het roer gaat ­Juventus op zoek naar zijn tiende ­scudetto op rij. In de Bundesliga gaat Bayern voor zijn negende opeenvolgende – ‘neun-in-einer-Reihe’. Vier Rode Duivels hopen die reeks eindelijk door te kunnen breken.