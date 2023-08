“Koninklijke” Lukaku siert voorpagina’s in Italië, maar niet iedereen is even lovend: “Niémand wilde hem”

Italië is in de ban van Romelu Lukaku (30). Daags na zijn groots onthaal in Rome siert ‘Big Rom’ als een koning de voorpagina’s van de grootste Italiaanse (sport)kranten. “Lukaku werd rechtstreeks naar een triomf gevolgen.” Toch zijn Christian Vieiri en Antonio Cassano, oud-spelers van Inter en Roma, niet even positief over de overstap van Lukaku. “Wat hij de afgelopen twee jaar laten zien heeft, was niet goed.”

KIJK. Warm onthaal voor Lukaku in Rome

De ene krant spreekt van 5.000 Romeinse ‘tifosi’, de andere zelfs van 7.000 knotsgekke supporters die Lukaku dinsdag op de luchthaven van Ciampino verwelkomden. Hoeveel het er ook waren: Italië raakt maar niet uitverteld over de komst van Lukaku naar Rome. Corriere dello Sport spaarde kosten noch moeite voor zijn voorpagina. Lukaku wordt er in het groot als koning afgebeeld met als titel ‘The King’. “7.000 fans voor de eerste omhelzing van de nieuwe vorst. Lukaku werd rechtstreeks naar een triomf gevlogen”, schrijft de krant nog op de cover.

De cover van Corriere dello Sport.

Gelijkaardige geluiden bij Gazzetta dello Sport. De roze sportkrant was ook danig onder de indruk van het welkom van Lukaku op de luchthaven. “Als een koning” en “Rome vliegt”, schrijft de Gazzetta op haar voorpagina. De krant weet ook dat Lukaku, net als bij Inter vorig seizoen, voor het rugnummer 90 kiest én dat Roma er alles aan wil doen om hem al speelgerechtigd te krijgen voor de wedstrijd tegen AC Milan van vrijdag. Niet om meteen in de ploeg te staan, maar om de sfeer van het Stadio Olimpico een eerste keer op te snuiven. Hij sleurt immers nog enkele overtollige kilo’s met zich mee. Topfit verwachten ze Lukaku in Rome pas na de interlandbreak.

De cover van Gazzetta dello Sport.

Ondanks alle lof zijn er in de Italiaanse media ook al verschillende kritische geluiden te horen. De aversie van de fans van Inter en Juventus voor ‘Big Rom’ indachtig. Zo heeft bijvoorbeeld Antonio Cassano, gewezen aanvaller en ‘enfant terrible’ van AS Roma, zijn twijfels bij de komst van Lukaku. Op Bobo TV, de sinds corona erg populaire livestream van Christian Vieri (ex-spits van Inter die geregeld opduikt als analist) op Twitch, bespreekt het duo de overgang die in de laars heel wat losmaakt. Vieri (bijgenaamd Bobo): “De deal is tot stand gekomen dankzij José Mourinho. Dybala gaat naar Rome vanwege Mourinho. Paredes gaat naar Rome vanwege Mourinho. Nu gaat Lukaku naar Rome vanwege Mourinho”.

Mocht dit de Lukaku van Conte zijn, zou Roma in de top vier eindigen. Akkoord. Maar er is een groot verschil: Conte is er niet en Lukaku heeft zich dit seizoen niet voorbereid Antonio Cassano

Waarop Cassano, tussen 2001 en 2006 goed voor 39 goals in het shirt van AS Roma, zegt: “Bobo, niémand wilde hem. Mocht dit de Lukaku van Conte zijn, zou Roma in de top vier eindigen. Akkoord. Maar er is een groot verschil: Conte is er niet en Lukaku heeft zich dit seizoen niet voorbereid. Als hij fysiek goed is, maakt hij het verschil in Italië. Maar hoe lang gaat hij nodig hebben om fit te worden? Ik hoop dat hij 25 tot 30 doelpunten maakt voor Roma, maar laten we eerlijk zijn: wat hij de afgelopen twee jaar laten zien heeft, was niet goed.”

Het laatste goeie seizoen van Lukaku is inderdaad al drie jaar geleden, toen hij met 24 goals in de Serie A goed was voor de scudetto met Inter. Het jaar daarop was er de terugkeer naar Chelsea voor meer dan 100 miljoen euro, om bij de ‘Blues’ nooit zijn vorm te halen en om na een kritisch interview rond de jaarwisseling de eigen ruiten stuk te slaan. Een uitleenbeurt aan Inter vorig seizoen volgde, maar door onder andere de concurrentie van een Dzeko in topvorm kon Lukaku nooit echt overtuigen.

Beeld van Bobo TV, met Cassano en Vieiri.

Iets wat ook Gianfelice Facchetti, een acteur/schrijver/regisseur die als zoon van Inter-legende en ex-voorzitter Giacinto een stem binnen de club heeft, zich maar al te goed herinnert. “Het was al een grote gok om hem vorig seizoen terug te nemen. Door zijn blessures hebben we tot de lente moeten wachten om een beter Lukaku te zien. Uiteindelijk voldeed hij nog wel... ‘tot op zekere hoogte’ - de finale van de Champions League buiten beschouwing gelaten”, zegt Fachetti.

Gianfelici Fachetti met zijn boek 'Once Upon a Time at the San Siro'.

“De fans van Inter waren bereid hem opnieuw in de armen te sluiten, tot hij onmogelijke eisen aan het bestuur rond een verlengd verblijf stelde. ‘Che faccia tosta!?’ Waar haalt hij het lef vandaan?” Volgens Fachetti wilde Lukaku het ontslag van Simone Inzaghi, bij wie hij niet langer de onbetwiste nummer 9 was. “Pure waanzin, waarna nog die flirt met Juventus volgde. Wanneer Lukaku terugkeert naar San Siro, hoop ik niet dat we hem te hard gaan aanpakken. Ik vind dat we hem gewoon moeten negeren.” En nog over Lukaku’s transfer naar AS Roma. “Voor die ene fan die is verraden, is er een andere die is verleid...”

De cover van Corriere dello Sport. / Lukaku AS Roma sjaal vliegtuig