‘Koning’ Lukaku en ‘God’ Ibrahimovic worden bejubeld in Italiaanse pers: “Toppers stuwen elkaar naar hoger niveau”

Serie A“Er was nooit een koning in Milaan. Daar hebben ze een GOD.” Met die boodschap kietelde Zlatan Ibrahimovic maar wat graag Romelu Lukaku na de derby van Milaan midden oktober . Ondertussen razen ze allebei door. Lukaku had gisteren een voet in vier Inter-goals, terwijl ‘Ibra' - die wel uitviel - Milan de zege bezorgde tegen Napoli. In de Italiaanse pers zijn ze alleszins niet spaarzaam met lof voor het duo. Een overzicht.

La Gazzetta Dello Sport:

Over Lukaku:

“Met zijn twee goals was de Belgische reus alweer de hoofdrolspeler bij Inter. Zijn aandeel in de comeback tegen Torino was heel groot - hij had een voet in vier goals. Conte kan altijd op hem rekenen. In zijn interview na de match was Lukaku kritisch voor zijn ploeg. Hij was niet tevreden over de vechtlust - die was er bij hem wel. Lukaku wil altijd blijven evolueren.”

Volledig scherm Lukaku was de grote man bij Inter. © La Gazetta dello sport

Over Ibrahimovic:

“De Zweed was andermaal de protagonist. Hij deed alles wat nodig was om de match op San Paolo te beslissen en Milan aan de kop van het klassement te houden. Hij presenteerde zich zoals we hem kennen: als een echte kampioen. Hij is met tien goals in acht matchen toch alweer topschutter van de Serie A, voor Ronaldo (8) en Lukaku (7). Zlatan doet daarmee even goed als zijn landgenoot Gunnar Nordahl in het seizoen 1950-51. Enkel Marco van Basten deed ooit beter voor Milan met 12 goals. Jammer van Ibra’s blessure in het slot van de match.”

Volledig scherm Zlatan is topschutter in de Serie A en krijgt flink wat lof. © La Gazzetta dello Sport

Corriere dello Sport:

Over Lukaku:

“Inter keerde de situatie nog volledig om tegen Torino in een knotsgek laatste half uur. En andermaal was Lukaku de grote man bij de ploeg van Conte. Goals, assists: zijn statistieken zijn geweldig. In de topschuttersstand zit hij Ibrahimovic en Ronaldo op de hielen. Hij blijft maar scoren.”

Volledig scherm . © Corriero dello Sport

Over Ibrahimovic:

“De ‘Grote Ibra Show’ was het in San Paolo. Met zijn twee goals zorgde hij ervoor dat Milan voor het eerst in tien jaar nog eens kon gaan winnen op het veld van Napoli. Trainer Pioli moest de match voor tv volgen na zijn coronabesmetting. Rebic, Calhanoglu en Kjaer lieten hem vloeken, maar Ibrahimovic toverde ongetwijfeld een glimlach op zijn gezicht. Napoli kreeg geen vat op hem, met twee prima goals als resultaat. Niet slecht voor een 39-jarige. De elleboog in het gezicht van Koulibaly was niet koosjer, de spierblessure die hij opliep een domper.”

Volledig scherm . © Corriere dello Sport

Tuttosport

Over Lukaku:

“De cijfers spreken voor zich. Ook tegen Torino was Lukaku dé man bij Inter. De ploeg van Conte had het lastig, dat gaf de Belg na de match ook toe, maar in het laatste deel van de partij nam de spits zijn ploeg bij de hand. En dat deed hij niet voor het eerst. Lukaku kan in elke match scoren, het gevaar loert altijd om de hoek. En hij heeft bovendien de drang om altijd maar beter te worden.”

Volledig scherm . © Tuttosport

Over Ibrahimovic:

“Cristiano Ronaldo scoorde twee keer, dan kon Ibrahimovic niet achterblijven. De topspitsen, met ook Lukaku, stuwen elkaar naar een hoger niveau. Napoli was niet opgewassen tegen de magie van Ibrahimovic. Hij troefde Koulibaly, toch niet de eerste de beste, twee keer af in de lucht. De Zweedse spits scoorde nu al in acht opeenvolgende wedstrijden in de Serie A. Een fenomeen.”

Volledig scherm Lukaku en Zlatan, in februari tijdens de derby. © Inter via Getty Images

Lees ook: