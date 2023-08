KIJK. Zó beleefde Lukaku zijn groots onthaal in Rome: “Mourinho had me gewaarschuwd”

Nog maar eens de bevestiging dat de AS Roma-fans in de wolken zijn met de komst van Romelu Lukaku (30). Beelden gefilmd vanuit de wagen bij Romelu’s entree in Rome spreken boekdelen. Met de gsm in de hand is de spits ferm onder de indruk van hun enthousiasme. Inmiddels is de transfer van de Rode Duivel helemaal rond: “Er was maar één telefoontje nodig.” Lukaku wordt morgen, vóór de thuismatch tegen AC Milan, in het Stadio Olimpico aan het grote publiek voorgesteld.

KIJK. Zo beleefde Lukaku zijn aankomst in Rome

Lukaku arriveerde dinsdag in Rome. En het enthousiasme bij de aanhang van AS Roma was/is énorm. Zo bewijzen nieuwe beelden gefilmd vanuit de wagen waarmee de Rode Duivel zich verplaatste in Rome. Fans wilden een glimp opvangen van hun nieuwe spits. Ze klopten op de ramen - ‘Big Rom’ deed hetzelfde. Lukaku filmde ook de taferelen - hij was danig onder de indruk. “Wauw", klonk het met een brede smile op het gezicht.

Maar één telefoontje

De transfer is inmiddels officieel rond. Met een knipoog naar het roemrijk verleden van zijn stad stelde Roma Lukaku officieel voor op al zijn kanalen. Voor zijn aankondigingsvideo en -foto’s trok Lukaku woensdagavond de stad in. Op een steenworp van het Colosseum werden ‘Big Rom’ en het productieteam gespot. Vanaf 18.30u sloten veiligheidsagenten enkele locaties rond de Fori Imperiali af. Een dag later volgde dus de bekendmaking.

“Ik ben heel tevreden”, liet de huurling van Chelsea verstaan. “Ik kan niet wachten om voor Roma te spelen. Het welkom door de club en zijn fans heeft mij geraakt. De trainer had me op voorhand een bericht gestuurd en zei: ‘Romelu, verwacht je aan iets bijzonders.’ En toen het akkoord tussen de clubs naderde, waren er steeds meer mensen die me zeiden dat enorm veel mensen in Rome me zouden opwachten. Het motiveert me nog meer om alles te geven. Als tegenstander voelde ik de sfeer van Stadio Olimpico en voelde ik de warmte van de Romanisti.”

Elfjarige

Op de clubkanalen ging Lukaku ook wat meer in op de transfer an sich. “Er was maar één telefoontje nodig. We hebben een halfuur lang gesproken over de ambities van de club en de fans, maar ook over wat er van mij wordt verwacht hier. Vanaf dan ging alles heel snel. Ik heb het team gezien en heb veel vertrouwen. We zullen elke dag hard moeten samenwerken. Ik wil de ploeg helpen om het potentieel waar te maken.”

En over Mourinho, die opnieuw zijn coach wordt: “Als elfjarige wilde ik al met hem samenwerken. Nu wordt het al de derde keer. Hij kent mij en mijn familie zeer goed en weet hoe ik ben. Dat is omgekeerd ook het geval. We kunnen grootse dingen bereiken samen.”

Vrijdag voorstelling aan fans

Lukaku koos voor het rugnummer 90. Na een evaluatie van de medische testen verwacht AS Roma dat Lukaku nog minstens enkele weken nodig heeft om wedstrijdfit te raken. Half september rekent José Mourinho op een fitte Lukaku. Hij houdt zijn hart vast voor de selectie van bondscoach Domenico Tedesco vrijdag. Liefst van al houdt hij zijn topaanwinst tijdens de internationale break in Rome.

Lukaku wordt vrijdag om 19u30, voor de match tegen AC Milan, in het Stadio Olimpico aan het publiek voorgesteld. De poorten gaan open om 18u15. “Wees er dus snel bij”, klinkt het bij de Romeinen.

