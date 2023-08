KIJK. Wat een debuut: De Ketelaere maakt bij Atalanta meteen komaf met lange droogte en scoort winnende treffer

AC Milan en Al-Hilal bemoeilij­ken transfer­dos­sier Lukaku, Chelsea duwt spits liefst richting Mid­den-Oos­ten

Complicaties. AC Milan, of toch een makelaar in opdracht van de Italiaanse club, daagt stadsrivaal Inter uit in het dossier Romelu Lukaku (30). En Chelsea zou zijn spits liefst verkopen aan Al-Hilal.