KIJK. Veldbestorming, véél vuurwerk en een gigantisch feest: eerste titel voor Napoli in 33 jaar zorgt voor ongeziene beelden

KIJK. Het feest barst los na affluiten

De opdracht was simpel voor Napoli: als ze niet verloren op het veld van Udinese, waren ze kampioen. Alle 25.000 stoeltjes in het stadion van Udinese waren volzet, maar ook het Stadio Diego Armando Maradona was uitverkocht. Daar keken ruim 60.000 Napoli-fans op groot scherm naar de wedstrijd. Een ongezien tafereel.

Die talrijke supporters zagen hun ploeg vrij snel op achterstand komen. Het was Lovric die het leer héérlijk voorbij Meret in doel krulde. De troepen van Luciano Spalletti moesten dus scoren om alsnog kampioen te spelen. Osimhen kon voor rust Udinese-goalie Silvestri niet verschalken, maar in de tweede periode trof de boomlange Nigeriaan wel raak. De voormalige spits van Charleroi ontpopte zich zo andermaal tot dé grote held van de Napolitanen.

Napoli kwam niet meer in de problemen en kroonde zich voor het eerst in 33 jaar tot kampioen van Italië. De fans waren door het dolle heen. Een waar volksfeest barstte los in de straten van Napels.

KIJK. Zo trapte Osimhen Napoli naar de landstitel

Napoli-voorzitter De Laurentiis: “Dit is een start- en geen eindpunt”

De Italiaanse titel die Napoli donderdagavond veroverde, op vijf speeldagen van het einde van het seizoen, is een “bekroning”. Dat verklaarde Aurelio De Laurentiis, eigenaar en voorzitter van de Zuid-Italiaanse club sinds 2004.

“Bedankt! Bedankt! Bedankt!”, riep De Laurentiis de meer dan 50.000 supporters toe die in het Diego Armando Maradona Stadion waren bijeengekomen om op grote schermen de uitmatch tegen Udinese te volgen. Het 1-1 gelijkspel was voldoende voor de derde Scudetto in de clubgeschiedenis.

“Jullie hebben ons altijd gezegd dat jullie wilden winnen, en we hebben gewonnen, we hebben samen gewonnen!”, aldus de Napoli-voorzitter na het laatste fluitsignaal. “En nu volgt een groot feest tegen Fiorentina zondag.”

“Dit is de bekroning van 33 jaar wachten”, vertelde de 73-jarige filmproducent nog voor de microfoon van DAZN. Hij bracht Napoli terug van de derde afdeling naar de top van de Serie A. “Toen ik aankwam, zei ik dat het tien jaar zou duren om in Europa te geraken, een belofte die vroegtijdig werd ingelost. En dan nog eens tien jaar voor de Scudetto, een belofte die ook (eerder) is ingelost. Dit is een start- en geen eindpunt”, benadrukte De Laurentiis.