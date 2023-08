KIJK. “Hier heb ik lang op gewacht”: droomdebuut voor De Ketelaere, die winnende treffer scoort voor Atalanta

KIJK. Het winnende doelpunt van De Ketelaere

Een filmpje dat Atalanta bij zijn voorstelling maakte, was de voorbije dagen de bron van spot op sociale media. Op commando moest De Ketelaere de vuisten ballen en zijn meest kwaaie blik opzetten. Een geforceerd nummer, maar hij probeerde het ten minste. Sommigen zagen er symboliek in: de verbetenheid en competitiviteit die ze bij Milan naar eigen zeggen nooit hebben gezien, moet hij als huurling eindelijk tonen.

Een groot acteur is er aan ‘CDK’ niet verloren gaan, maar vandaag wordt er minder hard met hem gelachen. Als voetballer heeft hij de burger zondagavond weer dat beetje hoop gegeven. Zelfs de pech trapte hij op Sassuolo van zich af. Dat hij na amper een paar trainingsdagen meteen Zapata aan de rust mocht komen aflossen, was een bevredigend signaal. Wat volgde eveneens.

Hij kopte een goeie voorzet eerst over. Hij mikte een schot tegen de lat. Bij de derde, de goeie keer, was het wel raak. Met een kopslag verschalkte hij Consigli - de bal was ondanks zijn redding over de lijn. De verlossing. Voor De Ketelaere was het zijn eerste doelpunt sinds 1 april 2022, toen nog met Club Brugge op Beerschot. Ondertussen zijn we bijna anderhalf jaar verder. Ellenlange droogte.

“Ik heb er lang op gewacht, maar dit is een geweldig gevoel”, zei De Ketelaere na de wedstrijd bij DAZN. “Ik ben hier al goed geïntegreerd. Ik heb veel met de coach gesproken en heb geprobeerd om te doen wat hij me gevraagd heeft. Of dit een revanche is? Ik wil deze kans gewoon grijpen en goed spelen. Ik hou van de speelstijl van de coach.”

In blessuretijd verdubbelde Zortea de score. Zo sloot De Ketelaere zijn eerste 45 minuten bij Atalanta af als matchwinnaar, met 28 baltoetsen, 3 doelpogingen en dus 1 doelpunt. “Er is nog werk aan hem”, zei coach Gasperini. “Maar hij komt uit een competitieve omgeving als Milan. Hij heeft nog een voordeel: hij heeft de juiste kwaliteiten en ik mag hem.” Waarop hij knipoogde. “Dat gezegd zijnde: wat hij deed, was niet allemaal goed.”

Voor er enkelingen weer in overdrive gaan en elke lijn uit de Italiaanse pers opblazen, zoals na zijn transfer naar Milan: zijn eerste 45 minuten vragen de komende maanden om bevestiging.

Enkel in de cijfers doet hij nu al beter dan in dat mistroostige seizoen in Milaan. Die nul is eindelijk weg. Genoeg gelachen.

