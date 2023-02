KIJK. De vulgaire scheldpartij van Romelu Lukaku tegen maatje Barellà krijgt uiteindelijk geen staartje: geen boete voor ‘Big Rom’

Serie ABinnen Inter is de ruzie ook een thema. Tijdens het doelpuntenloos gelijkspel tegen laagvlieger Sampdoria kwam het tot een conflict tussen Romelu Lukaku en Nicolò Barella, nochtans z’n maatje bij Inter. “Basta, basta. Zoon van een...” Voorpaginanieuws in Italië. En een club die verveeld zit met de zaak. Vandaag boog Inter zich intern over het dossier. Hun conclusie: zijn belhamels worden niet gestraft.

Het is het soort publiciteit dat een ondermaats presterende club best kan missen.

Maandag zoomde de regisseur diep in de eerste helft in op Romelu Lukaku, voor het eerst in een maand nog eens aan de aftrap bij Inter. Big Rom maakte misbaar. Naar ploegmaat Nicolò Barella, zijn maatje in de groep waar hij wel vaker mee kibbelt. Op en naast het veld. Een liplezer was overbodig: “Basta, basta, non si fa così… Figlio di puttana! Genoeg. Dat doe je niet… Hoerenzoon… ”

Lukaku zwaaide met het vingertje. Hij gooide de armen in de lucht. Op zijn manier wou hij aan Barella zeggen dat die zich niet zo druk hoefde te maken. Een klein beetje ruzie moet kunnen voor Lukaku op een veld. Zelfs als zijn woorden moeten worden gebliept wegens schuttaal. Part of the game. Ze zijn het alweer vergeten. Ze zaten aan de rust zelfs weer broederlijk naast mekaar in kleedkamer.

Coach Simone Inzaghi zei tijdens de pauze zijn gedacht tegen beide spelers. Na de wedstrijd deed hij nog eens zijn zegje over het incident: “Dit zijn zaken op het veld die ik absoluut niet wil zien. Gelukkig was het al uitgepraat aan de rust. Ze zijn goeie vrienden.”

Binnen de directie van Inter zijn ze blij dat voor spelers en staf de rangen sloten. Toch stond het incident volgens de Gazzetta dello Sport vandaag op de agenda van een interne bespreking. De actoren werden aangesproken op de ruzie, maar ze beslisten geen boete uit te delen.

Inter wil zulke scheldpartijen voor het oog van miljoenen kijkers wel niet meer zien. Die boodschap werd overgebracht.

De Conte cultuur

Sportkranten Gazzetta dello Sport en Corriere dello Sport pakten op hun voorpagina uit met de beelden van Lukaku, maar pittige discussies en de harde woordenwisselingen horen er bij Inter bij. Cultuur die door zijn vorige trainer Antonio Conte is geïnstalleerd - zelf een brulboei die de vulgaire scheldwoorden niet schuwt. Lukaku spreekt, gesticuleert en scheldt als zijn voormalige coach. In 2019 ging hij eens neus aan neus staan met maatje Brozovic in de kleedkamer. Bijna raakten ze slaags.

Tijdens zijn vorige periode bij Inter gaf Lukaku zijn ploegmaats er ook al van langs. Geen toeschouwers in het stadion legden zijn scherpe woorden bloot. Naar toenmalig ploegmaat Biraghi” “Porca di quella troia, Biraghi. Mettila qua. Fucking hell, Biraghi, speel die bal toch hier.” En ook Victor Moses kreeg er eens flink van langs omdat hij een voorzet verkwanselde: “Victor! F*cking hell.”

Ploegmaats accepteren het. Omdat er op training ook vaak wordt uitgedaagd. En omdat zuiderlingen sneller dat soort taal eruit flappen - het lijkt hun tweede natuur. Zeker tussen Barella en Lukaku gaat het er wel eens hevig aan toe. Zo getuigde de Rode Duivel ooit bij DAZN: “Hij kwebbelt de hele tijd. Hij is de stem van ons team. Hij en ik bekvechten elke dag. Aan de ontbijttafel. Wanneer we naar het trainingsveld wandelen. Dan vallen we mekaar verbaal aan. Barella, Brozovic en ik.”

Tegen Sampdoria was Lukaku wel degelijk betrokken in het spel. Hij liet zich gelden aan de bal. En in de duels. Bewaker Bram Nuytinck (ex-Anderlecht) was altijd wel in de buurt. Voor de pauze haalde Lukaku twee keer de trekker over - Audero duwde zijn poging in de openingsminuten in corner.

En bijna wist hij spitsbroertje Lautaro te bedienen. Maar een doelpunt zat er niet in voor Lukaku en Inter, en dat tegen de voorlaatste in de stand. 0-0. Leider Napoli nog inhalen? Dat kunnen ze stilaan vergeten.

Lukaku werd voorbij het uur vervangen. Inter springt nog altijd voorzichtig om met zijn fysiek gestel. In topvorm is hij nog lang niet.

Op 13 augustus 2022 speelde hij tegen Lecce een laatste keer een volledige match.

KIJK. Lukaku kwam dicht bij de 0-1 op pass van... Barella

