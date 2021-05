Kampioen Inter laat geen spaander heel van Udinese in slotmatch, invaller Lukaku maakt onwaarschijnlijke gelukstreffer

De 3-0 kort na rust kwam er na een strafschop van Lautaro Martínez, waarna Conte ook nog Perisic en Lukaku in de strijd gooide. En ook zij pikten hun goaltje nog mee. Vooral die van de Kroaat, in het verleden nog bij onder meer Club Brugge aan de slag, mocht er zijn: hij krulde de bal héérlijk voorbij een kansloze Musso. Lukaku tekende voor de laatste Inter-goal, al was daar wel flink wat geluk mee gemoeid. Niet z’n mooiste, wel z’n 24ste van het seizoen - straffe statistieken. De eerredder van Pereyra vanop de stip was nog slechts een voetnoot.