Juventus wint bij Milan en nadert zo tot op zeven punten in de stand

Juventus stond voor de wedstrijd al tien punten in het krijt ten opzichte van Milan, verliezen was dus uit den boze. De Bianconeri klommen na een kleine twintig minuten op voorsprong via Chiesa, na een knappe assist van Paolo Dybala. Juve leek de rust in te duiken met een kleine bonus, maar dat was buiten Calabria gerekend. De Italiaan trapte een pass van Leão in één tijd binnen: 1-1.