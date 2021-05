“Juventus gooit Pirlo buiten en haalt Allegri terug”

Ook het ultieme doel om de Champions League te winnen, mislukte faliekant. In de achtste finales liep het grondig mis tegen FC Porto. Alleen in de Coppa Italia boekten Pirlo en co wel succes. In de halve finales werd kampioen Inter uitgeschakeld, waarna Atalanta in de finale met 1-2 geklopt werd. Genoeg voor nog een seizoen Pirlo als coach bleek dat echter niet. Zo succesvol Pirlo was als voetballer -met Juventus, AC Milan en Italië reeg hij de trofeeën aan elkaar- zo aarzelend is zijn trainerscarrière dus gestart.