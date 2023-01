Invaller Lukaku en Inter lijden zuur puntenverlies in Monza: ‘Big Rom’ en co geven zege weg in slotminuten

Afgelopen woensdag kreeg hij nog een dik uur tegen Napoli, vanavond moest Romelu Lukaku het in Monza stellen met een invalbeurt van 35 minuten. Wanneer de camera eens inzoomde op ‘Big Rom’, zagen we hem dollen aan de zijde van Denzel Dumfries.

De eerste helft tussen Monza en Inter was dan ook best een aangenaam kijkstuk. De Nerazzuri klommen na tien minuten al op voorsprong. Darmian kwam goed voor zijn man en werkte een voorzet van Bastoni tegen de touwen. Prima goal, al kon Inter er niet lang van genieten. Binnen de minuut krulde Ciurria Monza weer langszij. De thuisploeg streed voor wat het waard was, maar gaf de 1-2 - en uiteindelijke winninggoal - in geschenkverpakking weg. Izzo verslikte zich in zijn controle, Lautaro Martínez profiteerde met plezier.