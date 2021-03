Inter stelt betalingen uit, maar “geen probleem met United over Lukaku”

InterSalarissen bij Inter laten een tijdje op zich wachten, andere clubs krijgen hun centen met vertraging. Man United en lnter hebben gesprekken gehad over het geld dat de Engelse club nog tegoed heeft voor Lukaku. De laatste bonus zou ondertussen betaald zijn.

Het slechte nieuws komt uit China. Bij Inter houden ze vol dat eigenaar Suning zijn engagement in de club zal behouden, maar uit het Oosten komen tegenstrijdige berichten. De retailgroep, die sinds 2016 712 miljoen investeerde in de Italiaanse club, verkeert in financieel woelige wateren.

Zhang Jindong, sterke man van Suning, kondigde vrijdag aan dat zijn bedrijf back to basics gaat: de focus gaat naar zijn winkels, niet meer naar zijn voetbalclubs.

Zijn Chinese club Jiangsu stond al een tijdje te koop voor een symbolische yuan, inclusief de schulden, maar een overnemer werd niet gevonden. Vandaar dat Suning afgelopen weekend de stekker trok uit zijn activiteiten bij de Chinese kampioen, de vrouwenafdeling en de jeugd.

Met de verkoop van een aandelenpakket voor 1,9 miljard kunnen ze schulden van de groep aanzuiveren, maar het is niet zeker dat het potje ook voor Inter wordt aangewend.

Bij de club van Romelu Lukaku worden salarissen met (een forse) achterstand uitbetaald. De club heeft minstens 200 miljoen euro nodig om de zomer door te komen. Onder meer voor de transfers van Lukaku (schijven tot van 50 miljoen) en Hakimi (40 miljoen euro) moet Inter nog een deel afbetalen aan respectievelijk Man United en Real Madrid.

Inter probeert de betalingstermijnen zoveel mogelijk te respecteren, maar soms wordt er uitstel van betaling gevraagd. De club staat in nauw contact met al zijn schuldeisers.

Er is geen onoverkomelijk probleem met Man United, in tegenstelling tot wat de Corriere dello Sport vandaag suggereert, klinkt het. De laatste betaling van een bonus van 1,9 miljoen euro voor Lukaku zou in januari hebben plaatsgevonden. Bij United onthouden ze zich voorlopig van commentaar.

In China beweren kwatongen dat Suning zo gauw het kan zich zal terugtrekken bij de leider in de Serie A. Gesprekken met overnemers lopen, maar vlotten niet. Geïnteresseerde partijen spelen schaak over de hoge vraagprijs. Andere bronnen beweren dat Milaan een belangrijke poot blijft voor zijn Europese activititeiten.

Ondanks de financiële onzekerheid blijft Inter in eigen competitie knallen. Spelers houden zich koest ondanks de wanbetalingen en doen hun job. De eer boven de centen. Lukaku wil geschiedenis schrijven. Hij wil de boeken in als de spits die Inter zijn eerste titel sinds 2010 bezorgde.

Coach Antonio: “Lukaku zet grote stappen qua mentaliteit en wordt meedogenlozer. Hij is een goeie gast, maar gemeen op het veld. Dat is belangrijk.”

Lukaku heeft rechtstreeks een voet in 40 procent van de doelpunten van Inter in de Serie A: 18 goals en 6 assists. In de topschuttersstand moet hij enkel Ronaldo (20 boven zich dulden. In de assistranking sluipt hij de top vijf binnen.

De spil van Inter is een Belg.

Volledig scherm Lukaku heeft rechtstreeks een voet in 40 procent van de doelpunten van Inter in de Serie A. © Photo News