Inter rekent eenvoudig af met revelatie Sassuolo, Lukaku valt in en ziet goal afgekeurd worden

Geen reisverbod voor Lukaku, spits komt naar België en sluit aan bij Duivels

9 november Hij mag komen. ‘Big Rom’ wachtte zondagavond niet op opheldering van de Italiaanse autoriteiten om naar België te reizen. De Italiaanse televisie zorgde even voor verwarring: dat naast internationals van Roma en Fiorentina nu ook die van Inter een reisverbod zouden krijgen wegens een coronabesmetting in hun ploeg. In Milaan ging het licht echter niet op rood.