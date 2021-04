Inter en Lukaku weer stapje dichter bij de titel na felbevochten zege tegen Cagliari

Serie A Altijd dubbelchec­ken: Ronaldo treft de lat en grijpt dan zelf naar het horloge van de ref om te zien of bal over de lijn was

7 februari Juventus blijft zich moeien in de titelstrijd. De Oude Dame won zaterdagavond met 2-0 van AS Roma en volgt nu op vijf punten van leider Inter, mét een wedstrijd minder. Cristiano Ronaldo had opnieuw zijn aandeel in de zege, hij zorgde voor de openingsgoal. Een eigen doelpunt van Ibanez stelde de zege in de tweede helft veilig.