“Ik ben als enige verantwoordelijk”: na uithaal naar z’n spelers en donderspeech in de kleedkamer kijkt Mourinho nu ook in de spiegel

Serie ANa de pijnlijke 6-1tegen Bodø/Glimt moeten AS Roma en José Mourinho morgen al opnieuw aan de bak tegen Napoli. In aanloop naar dat duel gaf de ‘Special One’ (opnieuw) een opvallende persconferentie. Anders dan donderdagavond zocht Mourinho de schuld vandaag wel vooral bij zichzelf.

Een belangrijke kanttekening: Mourinho hield eerder deze week veel basisspelers aan de kant, met het oog op de competitiewedstrijd van tegen het Napoli. “Ik ben verantwoordelijk, want ik heb de opstelling gemaakt”, zei Mourinho daarover. “Ik wilde andere spelers een kans geven. Met de beste bedoelingen, maar de conclusie is dat we verloren van een team dat meer kwaliteit op het veld had staan. Ik heb geen twee gelijkwaardige spelers op dezelfde positie. ”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Maar vandaag was de teneur dus wel even anders. “Een resultaat zoals donderdag komt maar één keer in een carrière voor, maar ik ben als enige verantwoordelijk. Niet de spelers, niet de technische leiding", stak hij de hand in eigen boezem. Zijn uithaal van eerder deze week was volgens de Portugees ook niet gericht naar de clubleiding. “Ik ben geen klootzak. Ik heb veel respect voor de eigenaars van de club en het bestuur.”

Er lekten ook enkele details uit over de speech die Mourinho gaf tijdens de rust in Noorwegen. Er vielen naar verluidt harde woorden. De voormalige coach van onder meer Real Madrid en Chelsea zou onder meer hebben gezegd dat enkele spelers niet eens goed genoeg zijn om te spelen in Noorwegen of in de Serie B.

“De manier waarop was pijnlijk. Maar ik verlies liever de match van afgelopen donderdag dan andere matchen. We doen ook nog steeds mee in onze groep - laat ons dat vooral niet vergeten.”

Volledig scherm José Mourinho. © REUTERS

Lees ook: