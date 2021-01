Ibrahimovic schenkt AC Milan zege, invaller Saelemaekers pakt rood

Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Alexis Saelemaekers droeg heel wat minder tot de zege bij. De ex-speler van Anderlecht beleefde een bijzonder korte invalbeurt. In de 66ste minuut mocht hij komen opdraven, twee minuten later kreeg hij geel en nog eens zes minuten later werd hij met een tweede geel van het veld gestuurd. Voor Cagliari maakte Radja Nainggolan de 90 minuten vol.