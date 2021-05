Hint Ronaldo met Instagram-post naar vertrek bij Juventus? “Heb mijn doelen bereikt in Italië”

In de post blikt Ronaldo terug op het afgelopen seizoen en zijn drie jaren in Italië, waarin hij naar eigen zeggen bereikt heeft wat hij over ogen had bij zijn komst naar Juventus. “Ik heb hier de Italiaanse titel, beker en supercup gewonnen en heb meer dan 100 doelpunten gemaakt voor deze club. Daarnaast ben ik topschutter geworden en verkozen tot beste speler van de competitie. Doelen die ik allemaal had vooropgesteld sinds mijn eerste dag in Italië. Die heb ik nu bereikt.”

Het uitgebreide bericht gaat verder met een vergelijking met zijn periode in Spanje en Engeland, waarin hij ook alle prijzen pakte die er te winnen vielen en meer dan 100 goals scoorde. Dat doet nog meer vermoeden dat zijn tijd in Italië erop zit. “Er is geen beter gevoel dan te weten dat ik mijn stempel gedrukt heb in de landen waar ik gespeeld heb, en dat ik de fans van mijn clubs geplezierd heb. Hier werk ik voor en dit is wat me gemotiveerd zal houden tot en met de laatste dag.”

De geruchten over een mogelijk vertrek van Ronaldo bij Juventus werden de afgelopen weken alleen maar sterker. Zeker toen vorige week beelden opdoken van een Portugees transportbedrijf dat alle zeven luxe-bolides van Ronaldo kwam oppikken in Turijn. Bestemming onbekend. Het verschepen van de supercars kon wel evengoed een eindeseizoensroutine zijn. Ronaldo verliet Turijn na zondag sowieso voor enkele weken vakantie en het aankomende EK voetbal met Portugal.

Afgelopen weekend konden Ronaldo en Juventus ternauwernood een Champions League-ticket voor volgend seizoen afdwingen. Met 1-4-winst bij Bologna profiteerde de Oude Dame van het puntenverlies van dichtste concurrent Napoli. Alleen: in die cruciale match bleef Ronaldo 90 minuten aan de bank gekluisterd. Ook dat was al een stevig teken aan de wand. Het is dus zeer de vraag of Juventus haar Champions League-campagne volgend seizoen met haar Portugese superster zal afwerken.

